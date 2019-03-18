Экология 18.03.2019 13:21
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18.03.2019 13:21
Сегодня в пойме реки Царица возле памятника «Гаситель» в центре Волгограда высажено около 100 саженцев крымской сосны. Как сообщает ИА «Высота 102», экологическая акция приурочена к празднованию 5-ой годовщины присоединения Крыма к России. Напомним, 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации.
Пожарный катер «Гаситель» является памятником истории регионального значения. В прошлом году само судно и прилегающую к нему территорию обновили. В частности, уложили новую тротуарную плитку, газон, установили лавочки, смонтировали поливочный водопровод, систему освещения.
По словам начальника отдела воспроизводства лесов комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Валерии Рогалевой, крымская сосна – одна из самых популярных в лесах Волгоградской области. «На открытой территории возле «Гасителя», как известно, дуют ветра, летом – солнцепек. Именно поэтому мы сделали выбор в пользу крымской сосны. Это засухоустойчивая порода, которая отлично подходит к нашим климатическим условиям», - пояснила специалист.
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