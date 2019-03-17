Экология

Жители Волгограда просят власти вытащить их из болота

Экология 17.03.2019 14:00
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17.03.2019 14:00

Огромное болото вынуждены созерцать жители Советского района Волгограда в центре района Тулака на улице Туркменской. Как сообщили ИА "Высота 102" жительницы района Людмила Шаронова и Антонина Демидова,  место здесь многолюдное, и все "любуются" на этот пейзаж и весной, и осенью, и даже летом после дождей. Рядом -  рынок, учебно-производственный комбинат,  парк,  который ежедневно посещают сотни горожан с детьми,  храм Николая Чудотворца, в который, чтобы зайти, надо проявить чудеса изобретательности. Причем "болотная" ситуация повторяется из года в год, но ничего не делается для того, чтобы изменить ее.   
По словам волгоградок, они неоднократно обращались в администрацию района, но понимания так и не нашли. "Неужели в наш век, век высоких технологий, с болотом нельзя справиться, - возмущаются волгоградки. - Или чиновники с депутатами отдыхают в других, более комфортных для них местах, а людям и так сойдет?".
Как говорит Людмила Шаронова, люди еще не теряют надежду, что власти вытащат их из этого болота. Но веры чиновникам у них становится все меньше. 
 






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