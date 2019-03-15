Происшествия

В Волгоградской области задержали разбойника из Узбекистана, которого 20 лет искал Интерпол

Происшествия 15.03.2019 15:50
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15.03.2019 15:50


В Камышине задержали подозреваемого в тяжком преступлении, объявленного в международный розыск 20 лет назад. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 42-летнего уроженца Узбекистана искали с января 1999 года. Мужчину  подозревают в участии в разбойном нападении, совершенном в Навоийской области республики Узбекистан. Задержанный арестован, сейчас решается вопрос о его передаче на родину.

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