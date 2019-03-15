Происшествия 15.03.2019 15:50
389 0
15.03.2019 15:50
В Камышине задержали подозреваемого в тяжком преступлении, объявленного в международный розыск 20 лет назад. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 42-летнего уроженца Узбекистана искали с января 1999 года. Мужчину подозревают в участии в разбойном нападении, совершенном в Навоийской области республики Узбекистан. Задержанный арестован, сейчас решается вопрос о его передаче на родину.
Реклама
Популярное по теме
11.03.2019 13:01
24421 32
05.03.2019 13:36
15590 6
05.03.2019 09:40
10058 4
В Волжском безработный рецидивист избил и ограбил пенсионерку15.03.2019 14:59
Происшествия 15.03.2019 14:59
176 Обсудить
Житель Волгограда ночью устроил пляски на крыше чужой иномарки15.03.2019 10:37
Происшествия 15.03.2019 10:37
3455 3 Обсудить
В Волгоградской области водитель "Жигулей" сбил ребенка на тротуаре и скрылся15.03.2019 10:24
Происшествия 15.03.2019 10:24
1817 1 Обсудить
В Волжском автомобиль “скорой помощи” врезался в столб , есть пострадавшие14.03.2019 15:46
Происшествия 14.03.2019 15:46
3737 3 Обсудить
В Волгограде авто с уснувшей за рулем студенткой врезалось в остановку, пострадал человек (ВИДЕОМОМЕНТ)14.03.2019 09:03
Происшествия 14.03.2019 09:03
11754 54 Обсудить
В Волгограде “неторопливый” вор унес деньги сотрудников ломбарда (ВИДЕО)13.03.2019 14:01
Происшествия 13.03.2019 14:01
4258 5 Обсудить
В Волгограде задержали молодых наркоторговцев из Средней Азии13.03.2019 12:05
Происшествия 13.03.2019 12:05
2180 9 Обсудить
В Волжском задержали пьяного бомжа с боевой гранатой13.03.2019 10:52
Происшествия 13.03.2019 10:52
2623 7 Обсудить
В Волгограде школьника сбила иномарка13.03.2019 10:14
Происшествия 13.03.2019 10:14
2745 4 Обсудить
На пожаре в Волгограде спасли ребенка и взрослого13.03.2019 09:23
Происшествия 13.03.2019 09:23
2012 5 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина угрожал застрелить жену из арбалета12.03.2019 15:18
Происшествия 12.03.2019 15:18
1809 11 Обсудить
В Волгоградской области подросток угнал автомобиль, чтобы доехать до дома12.03.2019 14:39
Происшествия 12.03.2019 14:39
924 3 Обсудить
Волгоградец изуродовал чужую иномарку из-за "неправильной" парковки11.03.2019 14:58
Происшествия 11.03.2019 14:58
11185 4 Обсудить
В Волжском пьяный водитель попал в ДТП, скрываясь от погони11.03.2019 13:49
Происшествия 11.03.2019 13:49
9288 4 Обсудить
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)11.03.2019 13:01
Происшествия 11.03.2019 13:01
24421 32 Обсудить
Реклама