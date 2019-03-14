Экономика

ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает новым абонентам о способах передачи показаний

Экономика 14.03.2019 16:45
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14.03.2019 16:45


Более 45 тысяч новых абонентов  за первые два месяца года переведены на прямые договора с ПАО «Волгоградэнергосбыт».  Эта мера предусмотрена законодательством и позволяет исключить из цепочки расчетов за электроэнергию  недобросовестные или несостоятельные управляющие компании и ТСЖ, улучшить платежную дисциплину в целом по отрасли.
В основном изменения коснулись ЖКХ Волгограда и Волжского. Нововведения для абонентов — отдельные платежные документы за услугу электроснабжения и способы ежемесячной передачи показаний приборов учета.
Компанией непрерывно совершенствуются технические решения по удаленной передаче данных и внедряются новые. Так с начала года реализована возможность передачи показаний  через мобильное приложение и на Главной странице официального сайта без регистрации по номеру лицевого счета.
В настоящее время передать показания абоненты ПАО «Волгоградэнергосбыт» можно следующими способами:
— по номеру телефона контакт-центра: 
— для жителей  г. Волгограда (стационарные телефоны): 13-99 (прямой короткий номер);
— для жителей районов области (стационарные телефоны): 8-844(короткий код)-13-99;
— речевой электронный помощник (робот): (8442)68-43-88;
—  для мобильных абонентов: 96-07-03.
Связавшись с оператором (роботом, автоответчиком), потребителю необходимо сообщить свой домашний адрес, номер лицевого счета и новые показания электросчетчика.

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