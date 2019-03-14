



Более 45 тысяч новых абонентов за первые два месяца года переведены на прямые договора с ПАО «Волгоградэнергосбыт». Эта мера предусмотрена законодательством и позволяет исключить из цепочки расчетов за электроэнергию недобросовестные или несостоятельные управляющие компании и ТСЖ, улучшить платежную дисциплину в целом по отрасли.

В основном изменения коснулись ЖКХ Волгограда и Волжского. Нововведения для абонентов — отдельные платежные документы за услугу электроснабжения и способы ежемесячной передачи показаний приборов учета.

Компанией непрерывно совершенствуются технические решения по удаленной передаче данных и внедряются новые. Так с начала года реализована возможность передачи показаний через мобильное приложение и на Главной странице официального сайта без регистрации по номеру лицевого счета.

В настоящее время передать показания абоненты ПАО «Волгоградэнергосбыт» можно следующими способами:

— по номеру телефона контакт-центра:

— для жителей г. Волгограда (стационарные телефоны): 13-99 (прямой короткий номер);

— для жителей районов области (стационарные телефоны): 8-844(короткий код)-13-99;

— речевой электронный помощник (робот): (8442)68-43-88;

— для мобильных абонентов: 96-07-03.

Связавшись с оператором (роботом, автоответчиком), потребителю необходимо сообщить свой домашний адрес, номер лицевого счета и новые показания электросчетчика.



