Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу





Сбербанк полностью завершил расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в РФ многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сбербанк подтвердил на практике готовность обеспечивать полный цикл открытия и сопровождения счетов эскроу. Клиентам-застройщикам также предоставляется удобный сервис в Сбербанк Бизнес Онлайн. С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками».

Домостроительный комбинат (г. Воронеж) завершил строительство объекта и выполнил обязательства, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ. После сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства.





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.