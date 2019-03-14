В волгоградской больнице №25 откроют роддом

Здравоохранение 14.03.2019 10:32
6015 8
14.03.2019 10:32
Об этом сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании с участием общественности и медицинских работников, которое проходит в волгоградской больнице №25. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона напомнил, что около двух недель назад в волгоградском диспансере на подобной встрече были поставлены задачи по созданию на территории региона современной онкослужбы. Строительство лечебно-консультационного диагностического онкоцентра началось уже 2 февраля. Данный проект одобрил и поддержал президент России Владимир Путин. Сегодня Андрей Бочаров остановился на вопросах дальнейшего развития экстренной медицинской помощи на территории Волгоградской области вне зависимости от удаленности населенных пунктов и создания системы доставки, оказания первичной помощи, перевода пациентов в медучреждение более высокого уровня, а при необходимости – в федеральные медцентры. Еще одна задача - координация опорными центрами деятельности медицинских учреждений как при оказании экстренной медицинской помощи, так и при первичной медицинской помощи, а также в части специализированной высокотехнологичной помощи.
Глава региона напомнил, что опорными для системы экстренной медицинской помощи определены четыре больницы скорой медицинской помощи – это городская клиническая больница СМП № 25 в Волгограде; клиническая больница СМП № 7 в Волгограде; клиническая больница СМП № 15 в Волгограде; городская клиническая больница № 1 им.Фишера в Волжском.
Первые два медучреждения уже работают по стандартам самого высокого, третьего уровня, два других – по стандартам второго уровня. Больницу имени Фишера планируется полностью модернизировать в 2021 году, больницу №15 – в 2023 году. На модернизацию этих двух больниц будет затрачено 3,5 миллиарда рублей. При этом не остановится процесс модернизации в тех лечебных учреждениях, которые уже достигли соответствующего уровня. Так, до 2024 года планируется открыть в структуре больницы №25 роддом третьего уровня - для полного обеспечения рожениц и новорожденных, в том числе проживающих в северных районах Волгограда и близлежащих муниципальных районах Волгоградской области. С 1 апреля профильный центр этого медучреждения переходит на новый режим работы — сложные высокотехнологические операции на сердце и сосудах будут выполняться круглосуточно. К слову, региональный сосудистый центр, созданный на базе кардиоцентра в Советском районе Волгограда, работает в круглосуточном режиме уже с 1 января. В больнице №7 до 2020 года будет отремонтировано отделение переливания крови, а также спроектировать и построить многопрофильное отделение третьего этапа медицинской реабилитации мощностью 100 посещений в день. Андрей Бочаров подчеркнул, что регион стоит на пороге больших преобразований в сфере здравоохранения, и останавливаться на достигнутом никто не собирается.
Реклама
Популярное по теме
27.02.2019 12:18
13435 5
14.03.2019 11:01
6528 10
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
6528 10 Обсудить
Медикам раскроют тайны грядущих перемен в здравоохранении Волгоградской области14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
5096 10 Обсудить
В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человек13.03.2019 14:40
Здравоохранение 13.03.2019 14:40
6761 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ остается закрытой одна школа11.03.2019 12:51
Здравоохранение 11.03.2019 12:51
2084 4 Обсудить
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спад04.03.2019 13:21
Здравоохранение 04.03.2019 13:21
6819 8 Обсудить
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцев04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
749 8 Обсудить
В Волгограде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ введены ограничительные мероприятия28.02.2019 12:06
Здравоохранение 28.02.2019 12:06
11492 4 Обсудить
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы27.02.2019 12:18
Здравоохранение 27.02.2019 12:18
13435 5 Обсудить
В Волгоград пришла эпидемия простуды25.02.2019 15:38
Здравоохранение 25.02.2019 15:38
3796 3 Обсудить
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощи20.02.2019 20:10
Здравоохранение 20.02.2019 20:10
13806 7 Обсудить
Вирусы гриппа продолжают активно циркулировать в Волгоградской области18.02.2019 13:28
Здравоохранение 18.02.2019 13:28
7067 5 Обсудить
В Волгограде сотрудницы Роспотребнадзора закрыли лица15.02.2019 12:35
Здравоохранение 15.02.2019 12:35
6479 6 Обсудить
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыто 7 школ11.02.2019 12:22
Здравоохранение 11.02.2019 12:22
18930 3 Обсудить
Жителей поселка Волгоградской области хотят лишить «народной» аптеки10.02.2019 11:44
Здравоохранение 10.02.2019 11:44
8962 0 Обсудить
Это не рак: в Волгоградской области чаще всего умирают от другой болезни09.02.2019 17:43
Здравоохранение 09.02.2019 17:43
20861 0 Обсудить
Реклама