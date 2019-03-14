В волгоградской больнице №25 откроют роддом





Об этом сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании с участием общественности и медицинских работников, которое проходит в волгоградской больнице №25. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона напомнил, что около двух недель назад в волгоградском диспансере на подобной встрече были поставлены задачи по созданию на территории региона современной онкослужбы. Строительство лечебно-консультационного диагностического онкоцентра началось уже 2 февраля. Данный проект одобрил и поддержал президент России Владимир Путин. Сегодня Андрей Бочаров остановился на вопросах дальнейшего развития экстренной медицинской помощи на территории Волгоградской области вне зависимости от удаленности населенных пунктов и создания системы доставки, оказания первичной помощи, перевода пациентов в медучреждение более высокого уровня, а при необходимости – в федеральные медцентры. Еще одна задача - координация опорными центрами деятельности медицинских учреждений как при оказании экстренной медицинской помощи, так и при первичной медицинской помощи, а также в части специализированной высокотехнологичной помощи.

Глава региона напомнил, что опорными для системы экстренной медицинской помощи определены четыре больницы скорой медицинской помощи – это городская клиническая больница СМП № 25 в Волгограде; клиническая больница СМП № 7 в Волгограде; клиническая больница СМП № 15 в Волгограде; городская клиническая больница № 1 им.Фишера в Волжском.

Первые два медучреждения уже работают по стандартам самого высокого, третьего уровня, два других – по стандартам второго уровня. Больницу имени Фишера планируется полностью модернизировать в 2021 году, больницу №15 – в 2023 году. На модернизацию этих двух больниц будет затрачено 3,5 миллиарда рублей. При этом не остановится процесс модернизации в тех лечебных учреждениях, которые уже достигли соответствующего уровня. Так, до 2024 года планируется открыть в структуре больницы №25 роддом третьего уровня - для полного обеспечения рожениц и новорожденных, в том числе проживающих в северных районах Волгограда и близлежащих муниципальных районах Волгоградской области. С 1 апреля профильный центр этого медучреждения переходит на новый режим работы — сложные высокотехнологические операции на сердце и сосудах будут выполняться круглосуточно. К слову, региональный сосудистый центр, созданный на базе кардиоцентра в Советском районе Волгограда, работает в круглосуточном режиме уже с 1 января. В больнице №7 до 2020 года будет отремонтировано отделение переливания крови, а также спроектировать и построить многопрофильное отделение третьего этапа медицинской реабилитации мощностью 100 посещений в день. Андрей Бочаров подчеркнул, что регион стоит на пороге больших преобразований в сфере здравоохранения, и останавливаться на достигнутом никто не собирается.



