Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»

Экономика 13.03.2019 14:03 Реклама
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13.03.2019 14:03
Сбербанк проводит масштабную акцию «Счастливая покупка» совместно с торговой сетью «Пятёрочка» и платежной системой Visa для новых и текущих клиентов — держателей карт Visa Electron, Momentum, Classic и Gold.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в рамках акции клиенты с самыми популярными картами Сбербанка могут получить до 100% компенсации своей покупки бонусами СПАСИБО. Акция проходит с 10 марта по 30 апреля 2019 года.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно в период ее проведения оплачивать свои покупки в магазинах «Пятёрочка» и быть зарегистрированным в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Новые клиенты могут оформить карту на сайте Сбербанка и тоже участвовать в акции.
Специальной регистрации в акции не требуется. В случае получения бонусов после покупки клиенту на телефон придет СМС с зачисленной суммой бонусов. Чем больше покупок, тем выше шансы вернуть полную стоимость покупки бонусами СПАСИБО.
Дмитрий Малых, управляющий директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Акция "Счастливая покупка" — наша крупнейшая кампания, в которой могут одновременно участвовать миллионы клиентов Сбербанка по всей России. Ее условия очень просты: оплачивайте покупки картой Visa Сбербанка в "Пятёрочке" и получайте до 100% от суммы покупки бонусами СПАСИБО. Уверен, что в каждом уголке нашей страны будет много счастливых победителей».
Бонусы можно потратить у партнеров, в одной из продуктовых категорий (такси, рестораны, аптеки, АЗС и т. д.) или на сайтах программы «Спасибо от Сбербанка», купив билеты на мероприятия, купоны на скидку или оплатив подписки на самые популярные музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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