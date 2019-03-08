В центре Волгограда две женщины попали под трамвай

Происшествия 07.03.2019 23:09
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07.03.2019 23:09
Две женщины сегодня вечером пострадали в ДТП с трамваем в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. В пресс-службе “МЭТ” информагентству подтвердили факт происшествия и сообщили, что инцидент произошел в 21:12 на перегоне между остановками “Рокоссовского” и “Краснознаменская”, около остановки “Голубинская”. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли экипажи скорой помощи и полиции.
На данный момент известно, что женщины живы. Обстоятельства случившегося уточняются.
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