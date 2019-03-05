Расследования

В Волгоградской области у фермера арестовали дом и машину по делу о сокрытии налогов

Расследования 05.03.2019 11:39
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05.03.2019 11:39


Директор сельскохозяйственного предприятия в Волгоградской области обвиняется в сокрытии от налогообложения почти 15 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 46-летний мужчина в ближайшее время предстанет перед Михайловским районным судом.  
По версии следствия, обвиняемый в 2018 году при наличии у его фирмы задолженности по налогам на сумму более 15 млн рублей организовал направление писем в адрес контрагентов о перечислении денежных средств по договорам о переработке подсолнечника на счет иной подконтрольной организации. 
Таким способом было сокрыто порядка 14,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Вину в инкриминируемом деянии коммерсант признал частично.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
В рамках расследования уголовного дела на автомобиль и недвижимое имущество обвиняемого (жилой дом, земельный участок) наложен арест.

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