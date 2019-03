«Ростелеком» приглашает на региональный чемпионат по игре World of Tanks в Волгограде

Турнир на кубок «Ростелекома» по популярной онлайн-игре World of Tanks пройдет 17 марта на площадке Cyberarena Волгоград. Время начала матчей: 10-00. Формат турнира: 3x3, система проведения: Double Elimination, условия участия: бесплатно, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Призовой фонд турнира:

• I место — 9 000 игрового золота (на команду).

• II место — 6 000 игрового золота (на команду).

• III место — 3 000 игрового золота (на команду).

Так же победители получат сувениры и сертификаты от «Ростелекома» на бесплатное подключение и пользование услугами интернета и телевидения по тарифу«Игровой» сроком на:

• 1 место – 6 месяцев (на каждого игрока)

• 2 место – 4 месяцев (на каждого игрока)

• 3 место – 2 месяцев (на каждого игрока)

Все участники и гости турнира смогут сфотографироваться в танковой фотозоне с девушками-«танкистками», выложить свою фотографию в инстаграм с хештегом#rtk_wot_34 и получить ЭКО значок в подарок.

Напомним, что «Ростелеком» специально для поклонников компьютерных игр разработал уникальный тарифный план. Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов: прокачанный на 100 процентов экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунте дин для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.