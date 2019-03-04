«Ростелеком» приглашает на региональный чемпионат по игре World of Tanks в Волгограде

Телеком 04.03.2019 16:23
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04.03.2019 16:23
Турнир на кубок «Ростелекома» по популярной онлайн-игре World of Tanks пройдет 17 марта на площадке Cyberarena Волгоград. Время начала матчей: 10-00. Формат турнира: 3x3, система проведения: Double Elimination, условия участия: бесплатно, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Чтобы стать участником соревнований, необходимо пройти регистрацию. Более подробную информацию о правилах турнира, можно посмотреть здесь. Ждем вас по адресу: г. Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская, 9 м.
Призовой фонд турнира:
• I место — 9 000 игрового золота (на команду).
• II место — 6 000 игрового золота (на команду).
• III место — 3 000 игрового золота (на команду).
Так же победители получат сувениры и сертификаты от «Ростелекома» на бесплатное подключение и пользование услугами интернета и телевидения по тарифу«Игровой» сроком на:
• 1 место – 6 месяцев (на каждого игрока)
• 2 место – 4 месяцев (на каждого игрока)
• 3 место – 2 месяцев (на каждого игрока)
Все участники и гости турнира смогут сфотографироваться в танковой фотозоне с девушками-«танкистками», выложить свою фотографию в инстаграм с хештегом#rtk_wot_34 и получить ЭКО значок в подарок.
Более подробную информацию о правилах турнира, можно посмотреть здесь.
Напомним, что «Ростелеком» специально для поклонников компьютерных игр разработал уникальный тарифный план «Игровой». Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов: прокачанный на 100 процентов экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунте дин для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
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