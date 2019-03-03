Волгоградский школьник получил награду за "Горячее сердце" из рук супруги премьер-министра

Общество 03.03.2019 08:56
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03.03.2019 08:56
14-летний Иван Шитик из Волгограда стал лауреатом проекта «Горячее сердце», в рамках которого были награждены 28 человек за поступки, которые вызвали уважение и восхищение в обществе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов мероприятия - фонд социально-культурных инициатив, награждение состоялось в московском музее Победы, в нем приняла участие президент фонда, супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева. Молодые люди из разных регионов страны получили награды за неравнодушие, бескорыстие, помощь другим людям и преодоление сложных жизненных обстоятельств.
Иван Шитик, напомним, помог своей маме, когда она тяжело заболела. Он расклеил на дверях подъезда написанные вручную объявления с просьбой помочь достать необходимое лекарство, которого не оказалось в аптеках. На просьбу откликнулось немало людей, лекарство нашли, потом маме мальчика сделали операцию. Сейчас она чувствует себя хорошо. Недавно Ивану вручили медаль за свой поступок в ГУ МЧС по Волгоградской области, где состоялось награждение, посвященное Дню защитника Отечества.
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