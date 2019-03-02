



В районах Волгоградской области готовятся к возможному сильному паводку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайты сельских поселений, соответствующие мероприятия проходят в Среднеахтубинском, Ленинском, Иловлинском, Еланском, Фроловском и других районах региона. В частности, в местных больницах и фельдшерских пунктах готовят набор жизненно необходимых лекарств, запасаются продовольствием, определяют помещения на случай возможной эвакуации населения, сельхозживотных. Кроме того, в настоящий момент обследуются гидротехнические сооружения, расположенные на территориях сел, которые могут оказаться в зоне затопления.

Напомним, в области складывается сложная предпаводковая ситуация. Причиной этому стала неблагоприятная погода в январе. Это сильные осадки, гололед, туманы, метели, а еще — резкие перепады температуры воздуха, ледяная корка, большая высота снежного покрова. Подобные явления, уточнили, вместе встречаются очень редко. Имеется долгосрочный прогноз Гидрометцентра России, где говорится, что приток воды в Куйбышевское водохранилище, располагающееся выше по течению Волги, этой весной превысит норму в полтора-два раза. Серьезные опасения вызывает ледяная корка под снежным покровом и превышение запасов воды в несколько раз в снеге по бассейнам рек Дон, Хопер, Медведица и других.

Напомним, в прошлом году в регионе были затоплены населенные пункты в десяти районах. Потом властям пришлось долго ликвидировать последствия паводка, в том числе восстанавливать размытые дороги.



