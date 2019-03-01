Расследования 01.03.2019 16:15
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01.03.2019 16:15
Прокуратурой направлено в суд уголовное дело о невыплате заработной платы работникам сельскохозяйственного предприятия. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в Новоаннинском районе 39-летний руководитель, имея финансовую возможность, в течение 2017 года периодически не выплачивал заработную плату подчиненным, в связи с чем образовалась задолженность перед 29 работниками на сумму более 3 млн рублей.
В настоящее время принимаются меры к погашению оставшейся части долгов на сумму 1 млн 300 тысяч рублей. Вину работодатель не признает.
Расследование уголовного дела проводилось Новоаннинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. В рамках расследования уголовного дела на земельный участок фермера наложен арест. Уголовное дело направлено прокуратурой Новоаннинского района для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №40 Волгоградской области.
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