



Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков заявил сегодня, что сдержит обещание и встретится с коллективом Нового экспериментального театра, который продолжают терзать конфликты, в том числе с новым худруком, сообщает ИА "Высота 102". "С людьми я встречусь. Я обещал это сделать в феврале и свое обещание выполню", - сказал Попков на пресс-конференции, посвященной Году культуры в регионе.

Присутствующие на мероприятии журналисты спросили у замгубернатора, курирующего сферу культуры в Волгоградской области, о причинах информационной закрытости нового руководства НЭТа, а также о том, что сегодня происходит в коллективе театра, где, по слухам, актеров продолжают делить на "угодных" и "неугодных", угрожать увольнениями. Новый художественный руководитель НЭТа Никита Ширяев, напомним, был представлен коллективу 20 августа 2018 года. С тех пор ситуация там остается накаленной, о чем свидетельствует недавнее открытое письмо коллектива этого учреждения культуры руководству Волгоградской области.

"В театре происходят изменения. Они объективного характера. Это возможные изменения подходов к репертуару, возможные изменения подходов к тем актерам, которые задействованы в репертуаре, т.е это обычный, естественный процесс, который связан с изменением руководства, стиля и т.д", - заявил Попков. Касаясь информационной закрытости нового худрука, замгубернатора ответил следующее: "В данном случае, насколько мне известно, руководитель театра предпочитает создавать продукт, а потом уже говорить о нем. В театре нормальная работа, в театре идут репетиции. Театр живет, готовится, участвует практически во всех мероприятиях, но есть особенность - там изменения идут, связанные с изменением руководства, подхода к руководству театром. Труппа работала по определенным правилам. Сейчас эти правила инвентаризируются, проверяются, смотрятся".





Много вопросов, связанных с нынешней ситуацией в НЭТе, задал Владимиру Попкову журналист Ефим Шустерман. В частности, он поднял тему театрального репертуара, из которого убрали 15 постановок, угроз увольнениями, а также массового бегства зрителей с постановок нового худрука. "У нас полный аншлаг на всех мероприятиях, - парировал Попков. - По моей информации, у нас нет проблем ни с загрузкой, ни с приобретением, ни с реализацией билетов". Касаясь темы увольнений, замгубернатора сообщил, что эта информация не соответствует действительности. "Актеров никто не выгонял и выгонять не собирается. Я бы не основывался на слухах, давайте судить о реальных вещах. По моей информации, этих фактов нет", - заявил Попков. Также он сообщил, что контракт с новым худруком НЭТа подписан на театральный сезон, т.е в мае текущего года встанет вопрос о продлении с ним трудового договора.

Отметим, что 5 марта в Новом экспериментальном театре пройдет вечер, посвященный памяти Отару Джангишерашвили. Худрук театра, напомним, скончался 6 марта 2018 года после тяжелой болезни. Владимир Попков заявил, что получил приглашение и планирует посетить это памятное мероприятие.



