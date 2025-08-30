Происшествия

«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в Волгограде

Происшествия 30.08.2025 11:11
30.08.2025 11:11


Торговцы с рынка на Нижнем Тракторном в Тракторозаводском районе Волгограда отчаянно пытаются спасти остатки товара, который уничтожает  пожар. Люди тащат на себе мешки с вещами и переносят их в безопасное место.


Торговцы в панике. Люди говорят, что остались без средств к существованию. Многие вложили в закупку вещей большие деньги.


Между тем, пока пожар не локализован. По данным МЧС, на улице Михайлова,3 горят павильоны на площади 1200 квадратных метров. В тушении принимают участие 60 пожарных, 27 единиц техники.


Из-за происшествия на Второй продольной образовалась огромная пробка. Остановлено движение троллейбусов, курсирующих на Нижний Тракторный.


Фото V102.RU


