«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в Волгограде

Торговцы с рынка на Нижнем Тракторном в Тракторозаводском районе Волгограда отчаянно пытаются спасти остатки товара, который уничтожает пожар. Люди тащат на себе мешки с вещами и переносят их в безопасное место.
Торговцы в панике. Люди говорят, что остались без средств к существованию. Многие вложили в закупку вещей большие деньги.
Между тем, пока пожар не локализован. По данным МЧС, на улице Михайлова,3 горят павильоны на площади 1200 квадратных метров. В тушении принимают участие 60 пожарных, 27 единиц техники.
Из-за происшествия на Второй продольной образовалась огромная пробка. Остановлено движение троллейбусов, курсирующих на Нижний Тракторный.
Фото V102.RU