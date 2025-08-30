МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч квадратов

Пока расчеты не могут справиться с пожаром на рынке на улице Михайлова,3 в Волгограде. По сообщению МЧС, площадь возгорания на рынке "Национальный" составила уже 3 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что горят павильоны на площади в 1200 квадратов.



- Тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка, - прокомментировали в ведомстве.



Группировка по тушению огня увеличена до 100 человек и 41 единиц техники. К месту пожара прибыли специалисты МЧС по беспилотникам.

