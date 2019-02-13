«Горе от ума»: волгоградцы эмоционально отреагировали на премьерный спектакль НЭТа

Культура 12.02.2019 11:01
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12.02.2019 11:01
Премьерный спектакль «Горе от ума» по пьесе Грибоедова Нового экспериментального театра вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Кто-то хвалил постановку, а кто-то – откровенно возмущался и даже печально констатировал – НЭТ превращается в театр художественной самодеятельности.
Почему же спектакль вызвал такие противоречивые чувства? Комедия Грибоедова – это золотой фонд классики русской литературы, о чем упоминается и в аннотации к спектаклю на сайте учреждения. Режиссером выступил новый художественный руководитель театра - Никита Ширяев. Он же, к слову, сыграл одну из главных ролей – Павла Афанасьевича Фамусова. Непривычным для волгоградского зрителя в этой постановке явилось отсутствие в главных ролях ведущих актеров НЭТа. Режиссер сделал ставку на молодых и начинающих.
Журналисты ИА «Высота 102» решили узнать все из первых уст и пообщались со зрителями, которые посетили в воскресенье театр и согласились поделиться своими впечатлениями от увиденного. Правда, опрос корреспондентам информагентства пришлось начать гораздо раньше окончания спектакля – несколько десятков человек покинули зал уже в первом антракте. Почему часть зрителей не досидели до конца спектакля, как волгоградцы оценили игру актеров, декорации и работу художественного руководителя – в репортаже ИА «Высота 102».
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