«Горе от ума»: волгоградцы эмоционально отреагировали на премьерный спектакль НЭТа





Премьерный спектакль «Горе от ума» по пьесе Грибоедова Нового экспериментального театра вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Кто-то хвалил постановку, а кто-то – откровенно возмущался и даже печально констатировал – НЭТ превращается в театр художественной самодеятельности.

Почему же спектакль вызвал такие противоречивые чувства? Комедия Грибоедова – это золотой фонд классики русской литературы, о чем упоминается и в аннотации к спектаклю на сайте учреждения. Режиссером выступил новый художественный руководитель театра - Никита Ширяев. Он же, к слову, сыграл одну из главных ролей – Павла Афанасьевича Фамусова. Непривычным для волгоградского зрителя в этой постановке явилось отсутствие в главных ролях ведущих актеров НЭТа. Режиссер сделал ставку на молодых и начинающих.

Журналисты ИА «Высота 102» решили узнать все из первых уст и пообщались со зрителями, которые посетили в воскресенье театр и согласились поделиться своими впечатлениями от увиденного. Правда, опрос корреспондентам информагентства пришлось начать гораздо раньше окончания спектакля – несколько десятков человек покинули зал уже в первом антракте. Почему часть зрителей не досидели до конца спектакля, как волгоградцы оценили игру актеров, декорации и работу художественного руководителя – в репортаже ИА «Высота 102».