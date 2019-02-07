В волгоградском НЭТе вспомнят бывшего худрука в годовщину его смерти





В волгоградском НЭТе начинают подготовку к печальной дате - годовщине со дня смерти бывшего художественного руководителя Отара Джангишерашвили. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне такое решение было принято на художественном совете театра. В НЭТе планируют провести вечер, состоящий из двух частей, – сыграть спектакль, поставленный народным артистом РФ, а остальное время посвятить воспоминаниям о художественном руководителе. По некоторым данным, в качестве этого спектакля выбрана одна из самых удачных постановок Отара Джангишерашвили – «Маскарад».

Правда, как стало известно ИА «Высота 102», далеко не у всех «начальников» от культуры идея провести вечер-воспоминание об Отаре Ивановиче, который ушел из жизни 6 марта 2018 года после тяжелой болезни, вызвала одобрение. А тем временем коллектив Нового экспериментального театра продолжают терзать конфликты, в том числе с новым худруком. Как сообщали региональные СМИ, руководству Волгоградской области отправлено очередное письмо от сотрудников учреждения культуры. В обращении говорится, что коллектив театра разделен на «угодных» и «неугодных», последние из которых преследуются, а политика «закрытости» худрука Никиты Ширяева и его нежелание обсуждать проблемы отражаются на творческом процессе и в конечном итоге могут привести к уничтожению театра. «Тем не менее, находятся в городе некоторые люди, которые винят прежнее руководство НЭТа в нынешних неудачах. Это оскорбляет честь, достоинство и память об Отаре Ивановиче, которого уже нет с нами», - подытоживают авторы обращения.

По сведениям информагенства, данное обращение обсуждалось 5 февраля на встрече губернатора Волгоградской области Андрей Бочарова, заместителя губернатора, председателя комитета по культуре Владимира Попкова и худрука НЭТа Никиты Ширяева. При этом пресс-служба администрации Волгоградской области ограничилась кратким сообщением о данной встрече - " Андрей Бочаров и Никита Ширяев обсудили задачи по дальнейшему развитию одной из самых популярных среди жителей региона культурных площадок".

Напомним, это уже второе обращение коллектива НЭТа. Первое было связано с высказываниями об Отаре Джангишерашвили депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова, направленным в комиссию по этике регпарламента. Однако члены комиссии по этике посчитали, что данный конфликт относится к компетенции других органов – например, суда.

Остается надеяться, что вечер, посвященный памяти Отару Джангишерашвили, поможет в объявленный президентом России Год Театра примирить конфликтующие стороны и объединить всех, для кого главное - не сведение счетов и не личные амбиции, а творчество.



