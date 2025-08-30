



Сегодня, 30 августа, отмечает свой день рождения первый заместитель председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Михаил Абрамов.



Михаил Валерьевич с 2013 года работает в волгоградской организации «Динамо». Полковник внутренней службы вместе с другими руководителями регионального отделения общества вносит большой вклад в развитие динамовского движения в регионе и популяризацию многих видов спорта, в которых побеждают и завоевывают медали динамовцы.



Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Михаила Валерьевича с днем рождения и желает ему успехов в профессиональной деятельности и подготовке новых чемпионов в рядах «Динамо», а также личного счастья!

Фото: Волгоградская областная организация Общество «Динамо»

