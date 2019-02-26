Расследования

В Волгоградской области за невыплату зарплаты в суде ответит бывший глава госпредприятия

Расследования 26.02.2019 10:01
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26.02.2019 10:01


Бывший руководитель государственного сельскохозяйственного предприятия предстанет перед судом в Волгоградской области за многомиллионную задолженность по заработной плате. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
По данным следствия, начиная с мая 2017 года обвиняемый перестал выплачивать заработную плату 30 своим подчиненным. На момент возбуждения по данному факту уголовного дела, в июне прошлого года, общая сумма задолженности перед ними составила свыше 3 миллионов рублей. Как установили следователи, финансовая возможность расплатиться с работниками у экс-руководителя сельхозпредприятия была, о чем свидетельствует движение денежных средств по счетам. В частности, в период с сентября по декабрь 2017 года поступило около 6 миллионов 300 тысяч рублей, однако тратились эти деньги на цели, не связанные с оплатой труда работников, а, например, на закупку горюче-смазочных материалов, канцелярских принадлежностей, на почтовые расходы, оплату Интернета и связи и даже на подачу объявлений.
На стадии расследования уголовного дела следователям удалось добиться погашения задолженности перед работниками на 1 миллион 300 тысяч рублей. Кроме того, в качестве обеспечительных мер также был наложен арест на земельный участок подследственного, стоимостью 540 тысяч рублей.

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