Происшествия 21.02.2019 14:48
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21.02.2019 14:48
Полицейские задержали 21-летнего жителя Михайловского района, который врезался в грузовик с молоком на угнанном автомобиле. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, нарушителя задержали в Новоаннинском районе. Угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что находясь на стройке сельскохозяйственного объекта, он употребил спиртные напитки и под влиянием алкоголя решил поехать в Михайловский район, где проживал. С этой целью он зашел в бытовку, взял ключи от машины из кармана куртки одного из рабочих, и отправился в путь. Не соблюдая при движении по трассе допустимый скоростной режим, он совершил столкновение с грузовым автомобилем, перевозившим молоко, после чего был задержан сотрудниками полиции. При проверке было установлено, что мужчина ранее был лишен водительских прав за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. В содеянном автоугонщик сознался.
Владелец угнанного автомобиля "ВАЗ-2114" обратился с заявлением в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции Алексеевского и Новоаннинского районов устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Фото и видео - ГУ МВД России по Волгоградской области
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