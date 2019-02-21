В Волгоградской области с "теневых банкиров" взыскали 6 миллионов рублей





Свыше 6 миллионов рублей взыскано в доход государства с троих осужденных в Волгоградской области за осуществление незаконной банковской деятельности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, удовлетворено исковое заявление прокурора Волжского о взыскании солидарно с осужденных Михаила Плужникова, Ивана Мокшина и Андрея Степаненко крупной суммы, полученных ими в качестве дохода от незаконной банковской деятельности.

Как сообщалось ранее, приговором Волжского городского суда от 16 апреля 2018 года указанные лица признаны виновными в совершении незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица.

В судебном заседании было установлено, что Плужников, Мошкин и Степаненко в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.

С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме порядка 6 млн рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс рублей, Мокшина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс рублей.

В рамках рассмотрения гражданского дела по ходатайству прокуратуры Волжского судом наложен арест на имеющееся у осужденных недвижимое имущество и автомобили.



