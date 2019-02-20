Здравоохранение

«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощи

Здравоохранение 20.02.2019 18:33
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20.02.2019 18:33


В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Волгоградской области намерены особое внимание обратить на поликлиники. Об этом заявил сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин, выступая в пресс-центре «Россия-Волгоград». Главная цель – повысить удовлетворенность жителей региона уровнем оказания помощи в учреждениях здравоохранения. «Мы все хотим прийти в поликлинику, чтобы не стоять в очереди, быстро попасть к высококлассному специалисту, пройти без проблем обследование и получить правильный диагноз», - сказал Владимир Шкарин. Он признался, что еще несколько лет назад уровень удовлетворенности работой поликлиник в Волгоградской области составлял всего 24%, сегодня этот показатель выше – 42%. Однако работа в данном направлении будет продолжаться и цель преобразований в медицине – сделать каждую поликлинику достойной звания «Бережливая». Именно такой проект реализуется сегодня в ряде регионов, в том числе и в Волгоградской области. Об его эффективности и востребованности говорил сегодня и президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ.
Между тем, в планах региональных властей в сфере здравоохранения – строительство еще 100 новых ФАПов в течение двух ближайших лет в отдаленных территориях для увеличения доступности медицинской помощи для всех жителей региона, создание межрайонных центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. В  частности, в Волгоградском областном клиническом кардиоцентре в прошлом году было сделано более 2 тысяч операций по коронарному стентированию, но с открытием новых центров, в том числе в крупных городах региона,  это количество планируют увеличить более чем в 2 раза. По словам Виталия Иваненко, главного врача кардиоцентра, сегодня ситуацию с уровнем заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями удалось несколько стабилизировать, хотя и наблюдается небольшое увеличение количества больных. Наталья Семенова, председатель комитета по охране здоровья Волгоградской облдумы напомнила и об обязательном правиле – самому нести ответственность за свое здоровье. Отказ от вредных привычек, здоровое питание и ежедневные десять тысяч шагов – таким секретом здоровья она поделилась с присутствующими. И призналась, что сама делает не десять, а двадцать тысяч шагов. 
Еще один грандиозный проект, к реализации которого в регионе приступают уже в этом году – это масштабная модернизация Волгоградского областного онкоцентра, в том числе строительство диагностического отделения  с последующим приобретением современного оборудования. Главная задача всех реализуемых проектов – снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. 

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