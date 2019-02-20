В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочки





Сегодня на пожаре в общежитии в Камышине погибла двухлетняя девочка, а ее мать в бессознательном состоянии доставили больницу. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе городской администрации. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова экстренных служб "112" в 11:32. В одной из комнат общежития, расположенного по ул. Некрасова,31, возник пожар.

Возгорание было ликвидировано в 11:40. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей девочки 2016 года рождения. Ее 27-летняя мать была жива, но находилась без сознания. Женщину доставили в реанимационное отделение городской больницы. Причины пожара устанавливаются.

По факту гибели ребенка следственными органами СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, первыми сильное задымление почувствовали соседи, которые немедленно сообщили о произошедшем в пожаро-спасательную службу. Прибывшие незамедлительно на место расчеты МЧС оперативно справились с огнем, но спасти ребенка не удалось. Известно, что девочка проживала вместе с матерью, которая нередко оставляла дочь без присмотра. Местные жители также рассказали следователям, что на момент пожара женщина находилась дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако ей удалось спастись. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По мнению специалистов, причиной пожара могла стать неисправная работа электрооборудования.



