В Волгограде контрактник выплатит 200 тысяч рублей за «пьяное» ДТП





К штрафу в 200 тысяч рублей приговорен военнослужащий по контракту одной из воинских частей Иван Кулагин, совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВСУ СК России по ЮВО, Волгоградский гарнизонный военный суд также лишил рядового права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Судом установлено, что около 7 часов 30 минут 13 сентября 2018 года вблизи одного из домов по ул. Еременко в Волгограде Кулагин, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сел пьяным за руль автомобиля "ВАЗ-2114" и совершил столкновение с "Nissan Almera".

Свою вину военнослужащий признал, пояснив, что выпив спиртное ему захотелось покататься на автомобиле. В декабре 2018 года он был арестован на 12 суток за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



