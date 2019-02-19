В Волгограде в час-пик на «зебре» сбили школьника





11 - летний школьник, переходивший проспект Ленина по пешеходному переходу в районе остановки «Монолит» в Краснооктябрьском районе Волгограда, попал под колеса автомобиля «Хонда» сегодня около 18.30, сообщает корр. ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 50-летний водитель проехал перекресток на красный сигнал светофора.





По предварительным данным, ребенок получил травму ноги. До приезда врачей скорой помощи, которые забрали мальчика в больницу, с пострадавшим оставались очевидцы происшествия.

