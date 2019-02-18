Расследования 18.02.2019 11:23
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18.02.2019 11:23
По подозрению в непреднамеренном убийстве посетителя ночного клуба задержан 23-летний волгоградец. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, житель Дзержинского района сознался в содеянном, рассказав следователям, что, заступаясь за брата, с которым у потерпевшего в клубе произошел конфликт, он нанес один удар. Молодой человек упал на асфальт и перестал подавать признаки жизни.
В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее ни подследственный, ни потерпевший в поле зрения правоохранителей никогда не попадали.
По данным СУ СКР по региону, тело 18-летнего волгоградца было обнаружено рано утром 16 февраля около одного из увеселительных заведений Ворошиловского района. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть парня наступила в результате черепно-мозговой травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством территориального подразделения СКР.
В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что погибший отдыхал в ночном клубе, возле которого позднее и было обнаружено его тело. Согласно показаниям свидетелей преступления, парень вышел на улицу в сопровождении еще троих посетителей заведения. В кратчайшие сроки следователям удалось установить их личности. Один из молодых людей, попавших в круг подозреваемых, оказался причастным к гибели потерпевшего.
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