Происшествия

Житель Волгограда стал жертвой интернет-мошенника

Происшествия 18.02.2019 10:49
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18.02.2019 10:49


Попытка приобрести электронные сигареты по объявлению в Интернете обернулась для жителя Центрального района Волгограда потерей почти 6 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском Управлении МВД России, молодой человек перевел деньги на банковскую карту продавца, но обещанный товар так и не получил. Попытки связаться с владельцем карты оказались безрезультатными. С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию.

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