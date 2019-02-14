Труп мужчины обнаружен в сгоревшем доме в Волгоградской области

Происшествия 14.02.2019 11:40
425 0
14.02.2019 11:40
Труп мужчины обнаружен сегодня утром в частном доме в хуторе Шебалино в Октябрьском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По имеющейся информации, в домовладении на улице Пришкольной произошел пожар. Погибший - хозяин дома. 48-летняя женщина получила сильные ожоги - у нее обгорело 45% тела. В тяжелом состоянии пострадавшая доставлена в Октябрьскую ЦРБ.
Реклама
Популярное по теме
31.01.2019 10:40
21221 24
05.02.2019 12:15
10762 11
16.01.2019 15:37
17696 26
В Волгограде сын хозяйки жилья пропил нетбук квартирантки14.02.2019 11:41
Происшествия 14.02.2019 11:41
3122 9 Обсудить
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг14.02.2019 11:15
Происшествия 14.02.2019 11:15
5832 2 Обсудить
В Волгограде из камеры хранения супермакета похитили сумку14.02.2019 09:07
Происшествия 14.02.2019 09:07
2586 14 Обсудить
В Волгоградской области в летней кухне сгорел мужчина14.02.2019 09:04
Происшествия 14.02.2019 09:04
156 Обсудить
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионерку13.02.2019 17:49
Происшествия 13.02.2019 17:49
2109 2 Обсудить
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублей13.02.2019 16:12
Происшествия 13.02.2019 16:12
3009 2 Обсудить
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушки13.02.2019 14:52
Происшествия 13.02.2019 14:52
1300 0 Обсудить
В Волжском при падении крана пострадал рабочий13.02.2019 12:43
Происшествия 13.02.2019 12:43
2382 2 Обсудить
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 роз13.02.2019 12:33
Происшествия 13.02.2019 12:33
2237 9 Обсудить
В Волгограде продавец за неделю вынесла из магазина продуктов на 40 тысяч рублей12.02.2019 14:46
Происшествия 12.02.2019 14:46
4506 7 Обсудить
В Волгоградской области дачник застрелил буйного жеребца12.02.2019 14:04
Происшествия 12.02.2019 14:04
3817 5 Обсудить
Криминальное трио из Волгограда пять месяцев грабило домовладения селян12.02.2019 11:28
Происшествия 12.02.2019 11:28
2532 1 Обсудить
В Волгограде сумку с деньгами украли с полки в гипермаркете12.02.2019 11:28
Происшествия 12.02.2019 11:28
2660 12 Обсудить
В Волгограде недовольный пассажир разбил машину частного извозчика12.02.2019 11:14
Происшествия 12.02.2019 11:14
1620 5 Обсудить
В Волгоградской области в ДТП попали сразу три пассажирские "Газели"12.02.2019 10:48
Происшествия 12.02.2019 10:48
2186 0 Обсудить
Реклама