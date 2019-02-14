В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионерку

Происшествия 13.02.2019 17:49
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13.02.2019 17:49
Росгвардейцы в Котово задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки, им оказался сотрудник ЖЭУ. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в полицию позвонила 68-летняя местная жительница. Сообщение по рации получили сотрудники вневедомственной охраны, которые приехали к пожилой женщине. Она рассказала, что незнакомый мужчина, представившись сотрудником ЖЭУ, зашел в ее квартиру под предлогом очистки крыши дома от снега. Уходя, визитер прихватил с собой денежные средства пенсионерки. Подозреваемого быстро нашли. Им оказался 40-летний плотник местного жилищно-эксплуатационного управления, ранее судимый за кражу и хулиганство. Мужчину передали полицейским, он сознался в содеянном и вернул украденное. Возбуждено уголовное дело.
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