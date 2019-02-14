Экономика

ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»

Экономика 13.02.2019 14:22 Реклама
468 0
13.02.2019 14:22


По итогам 2018 года портфель активов под управлением ВТБ в сегменте «Привилегия» вырос на 340 млрд рублей, превысив 1,4 трлн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, доля банка на рынке состоятельных клиентов за прошлый год выросла до 50%, что является рекордным значением для ВТБ за все время работы.
ВТБ удалось достичь такого результата благодаря обновлению модели обслуживания в  этом сегменте: акцент сделан на долгосрочной работе с активами клиентов и их грамотном размещении в финансовые инструменты в зависимости от склонности к риску. В результате в 2018 года клиенты активно диверсифицировали свои портфели и вкладывали средства в инвестиционные продукты, портфель которых по направлению «Привилегия» вырос в два раза, до 200 млрд рублей. Максимальные темпы роста продаж показали ПИФы - их портфель с начала года вырос в 8 раз. 
Увеличился и средний размер размещенных средств на одного клиента - с 2,5 до 3 млн рублей. Клиентская база в рамках «Привилегии» выросла с 430 до 478 тысяч человек.
«Мы уделяем большое внимание взвешенному размещению активов клиентов «Привилегии» в финансовые инструменты, обладающие максимальной доходностью, – отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ. – В 2019 году мы рассчитываем нарастить портфель активов под управлением до 1,7 трлн рублей, а также увеличить число наших клиентов до более чем 500 тысяч человек. По нашим оценкам, наиболее активно будут развиваться брокерское обслуживание, доверительное управление активами и паевые инвестиционные фонды».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
"Кадастр подкрался незаметно": в Волгоградской области готовят налоговый сюрприз для владельцев недвижимости
12.02.2019 16:24
25021 23
В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов
28.01.2019 16:17
14023 10
Кредитору волгоградского меткомбината "Красный Октябрь" не удалось "обнулить" дело о банкротстве предприятия
17.01.2019 16:37
11894 16
Экономика
13.02.2019 16:56
Экономика 13.02.2019 16:56
6953 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 16:55
Экономика 13.02.2019 16:55
613 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 12:19
Экономика 13.02.2019 12:19
5964 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 11:24
Экономика 13.02.2019 11:24
507 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.02.2019 20:18
Экономика 12.02.2019 20:18
7927 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.02.2019 16:24
Экономика 12.02.2019 16:24
25021 23 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.02.2019 15:49
Экономика 12.02.2019 15:49
1005 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.02.2019 12:44
Экономика 11.02.2019 12:44
1926 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.02.2019 17:42
Экономика 08.02.2019 17:42
2919 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.02.2019 15:22
Экономика 08.02.2019 15:22
7816 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.02.2019 11:00
Экономика 08.02.2019 11:00
791 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.02.2019 10:43
Экономика 07.02.2019 10:43
1413 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.02.2019 18:46
Экономика 06.02.2019 18:46
10832 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.02.2019 10:22
Экономика 06.02.2019 10:22
1976 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.02.2019 10:03
Экономика 06.02.2019 10:03
4689 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионеркуСмотреть фотографии
16:56
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю» Смотреть фотографии
16:55
В «Садах Придонья» определили лидеров по профессиямСмотреть фотографии
16:48
Полку УК в Волгоградской области прибылоСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде осужденные сошьют 70 тысяч солдатских пилоток к Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области в реализации проекта сохранения Волги нашли "слабое звено"Смотреть фотографии
16:03
Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиковСмотреть фотографии
14:52
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушкиСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области молодой полицейский с треском провалил свой дерзкий бизнес-планСмотреть фотографии
13:00
"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинениеСмотреть фотографии
12:43
В Волжском при падении крана пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:33
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 розСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области ретивые коллекторы попали на деньгиСмотреть фотографии
12:19
Волгоградская область проведет кадастровую оценку земель населенных пунктов и особо охраняемых территорийСмотреть фотографии
11:44
Молодых специалистов для «ЕвроХима» готовят ведущие профильные вузы РоссииСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области фермер провернул аферу с получением кредитов на 61 миллионСмотреть фотографии
11:39
Грипп уложил третий по населению город Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области восстановили провалившиеся под снегом крыши домовСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области избавятся от "лишних" сельских поселенийСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в этом году расселят шесть аварийных домовСмотреть фотографии
20:18
На инвестфоруме в Сочи волгоградский губернатор обсудит дорожные проектыСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на суде убийца-расчленитель испугался мести Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Кандидат в президенты РФС Александр Дюков посетил ВолгоградСмотреть фотографии
17:42
На «Волгоград Арену» хотят выпустить сборную России по футболуСмотреть фотографии
17:37
Замруководителя госжилинспекции Волгоградской области наказали за отпискуСмотреть фотографии
17:11
Главный доктор Волгоградской облдумы напугала школьников плохой едойСмотреть фотографии
16:53
"Черно-белое детство": Дети Сталинграда принесли на выставку в Волгограде свои фотоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 