Спорт

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков посетил Волгоград

Спорт 12.02.2019 19:30
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12.02.2019 19:30


Какое будущее ждет региональный футбол – об этом сегодня в Волгограде шла речь на встрече кандидата в президенты Российского футбольного союза (РФС), генерального директора компании «Газпром нефть» Александра Дюкова с главами региональных футбольных объединений, входящих в союз федераций футбола «Центр», сообщает ИА «Высота 102».  
Представители 12 регионов обсудили задачи федераций и их взаимодействие с РФС, а также перспективы развития детско-юношеского спорта. 
«Цель моего визита в Волгоград - познакомиться с теми руководителями региональных федераций, с кем был не знаком, и понять, что необходимо сделать для достижения более высоких результатов, перехода российского футбола на новый уровень», — пояснил журналистам региональных СМИ по окончании встречи Александр Дюков. 

При обсуждении стратегии развития российского футбола до 2030 года глава «Газпром нефти» подчеркнул важность развития детского и юношеского футбола, где, по его мнению, сосредоточен основной потенциал. «Это база, без которой не будет ни сильной сборной, ни успешных профессиональных клубов, ни активного развития массового футбола», - добавил он.
Учитывая климатические условия Волгограда, не позволяющие заниматься футболом круглогодично, в ходе совещания говорили и о необходимости сооружения манежей, где могли бы тренироваться дети.
«Во всех регионах к программам развития футбола необходимо подходить индивидуально. Мы обсудили вопросы сотрудничества с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, который увлечен этим видом спорта. Речь шла о трехсторонних соглашениях между РФС, региональным союзом федераций футбола и регионами, в частности, с Волгоградской областью» - отметил Александр Дюков. 
По его словам, региональная столица за последние годы заметно изменилась в лучшую сторону.  «Успешное проведение в Волгограде матчей Чемпионата мира в прошлом году позволило создать качественно новую городскую среду вокруг «Волгоград Арены», - продолжил Дюков. - Построена замечательная арена, благоустраивается и прилегающая к ней территория. Это наследие чемпионата мира, безусловно, необходимо развивать». 
Согласился с предложенной кандидатом программой и президент Союза федераций футбола «Центр» Рохус Шох. «В Волгограде любят футбол, здесь есть культура «боления», — подчеркнул он. — В городе появились два футбольных поля с подогревом. Дети, занимающиеся за счет спонсоров в Академии «Ротор», показывают отличные результаты.  Но этого недостаточно. Нам нужен хороший инфраструктурный скачок, и, возможно, тогда здесь появится мощный областной центр для подготовки спортсменов. Есть надежды и на стадион «Волгоград Арена», который перейдет либо в областную собственность, либо будет отдан клубу».
Добавим, выборы нового президента Российского футбольного союза состоятся 22 февраля.  Кандидатуру Александра Дюкова 63 футбольные организации страны на этот пост выдвинули неслучайно. С 2008 по 2017 год он был президентом петербургского футбольного клуба «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, Кубка UEFA и Суперкубка UEFA.
С 2008 года Александр Дюков является председателем совета директоров клуба «Зенит» и возглавляет комитет программ развития футбола РФС.
В рамках предвыборной поездки он уже посетил Хабаровск, Новосибирск, Тюмень, Нижний Новгород и Ярославль, где встретился с представителями региональных футбольных федераций Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжья и городов Золотого Кольца.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром нефть». 

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