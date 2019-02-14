



До конца 2019 года у жителей Волгоградской области есть возможность самостоятельно провести независимую кадастровую оценку своего имущества. С 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новым правилам – исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Актуальную тему сегодня обсудили на заседании комитета облдумы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, сообщает ИА «Высота 102». Для СМИ это мероприятие оказалось закрытым.

Осенью прошлого года администрация Волгоградской области вносила в регпарламент законопроект, предусматривающий переход на кадастровую оценку при расчете налога на имущество физических лиц. Однако тогда документ спешно отозвали и отправили на доработку. До сегодняшнего дня новый вариант проекта закона на рассмотрение депутатам так и не поступил. Исполнительная власть региона продолжает работу над ним. На заседании думского комитета прозвучало, что граждане, не согласные с оценкой своего имущества, могут обратиться в специализированную службу и провести новую, по которой и будет исчисляться налог.

По словам председателя парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности переход на новую систему расчета налога на имущество физических лиц к резкому увеличению платы привести не должен. «Напротив, эксперты прогнозируют потери бюджета до 500 млн рублей в год с учетом новой кадастровой оценки, которая должна стать удобнее для граждан. Увеличения налоговой нагрузки для населения от этих нововведений мы не ожидаем», - пояснил Руслан Шарифов.

Принять данный закон до 1 января 2020 года регион обязывает Налоговый кодекс РФ. Большинство регионов страны уже перешли на новую систему исчисления имущественного налога для граждан. Эта система позволит включить в налоговую базу квартиры и нежилые помещения в домах, введенных в эксплуатацию с начала 2013 года. В отношении этих объектов данные об инвентаризационной стоимости налоговикам не предоставляются, а бюджет региона ежегодно теряет порядка 40 млн рублей. По данным ФНС, в 2016 году насчитывалось 98 тысяч объектов на территории региона, которые выпадают из-под налогообложения.

В ряде других субъектов России переход на кадастровую оценку имущества обернулся для граждан значительным ростом налоговой нагрузки. В связи с чем людям приходится добиваться пересмотра кадастровой стоимости имущества в сторону уменьшения.



