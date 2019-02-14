Экономика

Сбербанк планирует стать центром компетенций для застройщиков по вопросам перехода на эскроу-счета

Экономика 12.02.2019 15:49
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12.02.2019 15:49


Сбербанк организовал форум для участников рынка жилищного строительства. На мероприятии выступили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, вице-президент, директор Дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Главной темой встречи, на которой присутствовали более 500 крупнейших застройщиков Москвы и регионов, стали изменения в финансировании строительства в связи с переходом на эскроу-счета, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. 
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«С 1 июля 2019 года изменится схема работы по долевому строительству.  По проектам, соответствующим критериям Правительства РФ по готовности объекта и количеству заключенных договоров с дольщиками, сохранится возможность финансирования за счет привлекаемых средств дольщиков.
Остальные застройщики не смогут дальше пользоваться данным источником финансирования, т.к. средства будут задепонированы на счетах эскроу в банках. В этой ситуации возрастет необходимость привлечения банковского финансирования. Мы не просто готовы предоставлять такое финансирование — и у нас уже разработаны специальные отраслевые решения для этого, — но и планируем стать центром компетенций для застройщиков по вопросам изменения законодательства».
На форуме отметили, что для покупателей процедура приобретения жилья останется прежней, за исключением того, что теперь такие сделки будут защищены. Изменения окажут наибольшее влияние на застройщиков. Им придется вкладывать больше собственных средств и обращаться в банки за финансированием. Банки в ходе строительства будут контролировать целевое использование застройщиком кредитных средств.
Проведение подобных мероприятий с участием и застройщиков и представителей органов власти является важным в изменяющихся условиях. Они позволяют участникам рынка обменяться мнениями и опытом реализации проектов в новых условиях.
Аналогичные семинары проводятся банком в феврале и других регионах РФ.
Напомним, 25 декабря 2018 года были утверждены поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов по договорам с дольщиками, передаваемым на регистрацию после 1 июля 2019 года за исключением проектов, которые соответствуют критериям Правительства РФ.
Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после ввода дома в эксплуатацию и оформления права собственности на один объект долевого строительства. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости.

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