В Волгограде военнослужащий выслушал приговор за плевок в лицо полицейскому





Год в колонии-поселении проведет военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей г. Камышина Волгоградской области Дмитрий Сушков за оскорбление полицейского и применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно приговору Волгоградского гарнизонного военного суда, военнослужащий также должен выплатить штраф в сумме 20 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года сотрудники полиции, получив сигнал от дежурного, ночью прибыли в квартиру, где проживал Сушков. За помощью к полицейским обратились врачи "скорой помощи". Они прибыли по вызову, но не могли работать с пострадавшим, так как он в агрессивной форме отказывался от помощи. Сушков был в состоянии сильного алкогольного опьянения, при этом у него было резанное ранение правой руки. Полицейские пытались утихомирить дебошира, но в ответ он стал выражаться в адрес полицейских в нецензурной форме, даже высказал угрозу зарезать одного из сотрудников полиции. После этого он плюнул в лицо правоохранителя и ударил его кулаком по руке. Продолжал он материться и по дороге в больницу.

На суде Сушков не признал себя виновным, пояснив, что ничего не помнит.



