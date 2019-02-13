В Волгограде военнослужащий выслушал приговор за плевок в лицо полицейскому

Расследования 12.02.2019 09:26
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12.02.2019 09:26
Год в колонии-поселении проведет военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей г. Камышина Волгоградской области Дмитрий Сушков за оскорбление полицейского и применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно приговору Волгоградского гарнизонного военного суда, военнослужащий также должен выплатить штраф в сумме 20 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года сотрудники полиции, получив сигнал от дежурного, ночью прибыли в квартиру, где проживал Сушков. За помощью к полицейским обратились врачи "скорой помощи". Они прибыли по вызову, но не могли работать с пострадавшим, так как он в агрессивной форме отказывался от помощи. Сушков был в состоянии сильного алкогольного опьянения, при этом у него было резанное ранение правой руки. Полицейские пытались утихомирить дебошира, но в ответ он стал выражаться в адрес полицейских в нецензурной форме, даже высказал угрозу зарезать одного из сотрудников полиции. После этого он плюнул в лицо правоохранителя и ударил его кулаком по руке. Продолжал он материться и по дороге в больницу.
На суде Сушков не признал себя виновным, пояснив, что ничего не помнит.
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