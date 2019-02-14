Волгоградка украла коляску у соседки для своих детей





Полицейские задержали 23-летнюю волгоградку, которая призналась в краже коляски у своей соседки. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, с заявлением о пропаже коляски стоимостью в 6 тысяч рублей обратилась одна из жительниц Советского района. Коляску она оставила в общем коридоре, а утром ее уже не было. 23-летняя соседка потерпевшей призналась, что коляску она забрала для своих детей. Но дети теперь могут остаться без мамы – за кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы.