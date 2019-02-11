Здравоохранение

В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыто 7 школ

Здравоохранение 11.02.2019 12:22
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11.02.2019 12:22


Образовательный процесс из-за гриппа и ОРВИ приостановлен в семи школах в Волгограде, Камышине и Светлоярском районе, а также в отдельных классах 49 школ. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.
Всего за шестую календарную неделю (с 4 по 10 февраля) количество обращений в Волгоградской области с симптомами ОРВИ составило 17,1 тысячи, из них в Волгограде - 8,4 тысячи. Показатель заболеваемости среди жителей региона ниже эпидемического порога на 37%, в Волгограде - на 21%. Основное количество заболевших составляют дети в возрастной группе 7-14 лет, а также лица в возрасте от 15 лет и старше. Случаи гриппа регистрируются у 0,1% от общего числа заболевших. Госпитализация потребовалась 3,6% больным, остальные пациенты выздоравливают в домашних условиях.
Тенденцию еженедельного прироста количества обратившихся за медицинской помощью в медицинские организации области обуславливают появившиеся в циркуляции вирусы гриппа (штамм А/H1N1/pdm09 и А/H3N2) при одномоментной продолжающейся циркуляции вирусов негриппозной этиологии: риновиурс, РС-вирус и др.
Специалисты советуют в профилактических целях сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, больше находится на воздухе. В случае появления признаков простуды необходимо обратиться к врачу. 

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