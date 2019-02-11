В Волгограде семейная пара украла с могил почти 60 венков

Задержанные во всем сознались.

Установлено, что ранее они работали изготовителями венков в ритуальном агентстве. Со слов супругов, кражу они совершили с целью дальнейшей перепродажи.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.