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В Волгограде семейная пара украла с могил почти 60 венков

Происшествия 11.02.2019 10:11
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11.02.2019 10:11

В Волгограде задержаны двое неработающих 41-летних супругов по подозрению в краже ритуальных принадлежностей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию обратился дежурный по кладбищу, расположенного в Ворошиловском районе Волгограда. Здесь ночью неизвестные похитили с мест захоронений 57 поминальных венков. Задержанные во всем сознались. Установлено, что ранее они работали изготовителями венков в ритуальном агентстве. Со слов супругов, кражу они совершили с целью дальнейшей перепродажи. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

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