Жителей поселка Волгоградской области хотят лишить «народной» аптеки

Здравоохранение 10.02.2019 11:44
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10.02.2019 11:44
Жители Арчединского сельского поселения Фроловского района Волгоградской области не теряют надежду сохранить аптеку, которая в буквальном смысле слова спасает здоровье и жизни более 1,6 тысячи человек. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в поселке Образцы аптеку открыли несколько лет назад, она расположилась в сельской амбулатории. «Нам без нее никак нельзя – до Фролово 35 километров, а целых полгода до нас вообще никакой автобус не ходил. Еле-еле выбили, чтобы хотя бы два раза в неделю до нас пустили какой-нибудь транспорт», - говорят люди. Аптека была настоящим спасением для жителей нескольких населенных пунктов сельского поселения в том числе и потому, что здесь был представлен широкий ассортимент лекарств. «Бывало, что и ночью фельдшера поднимали, если кому-то плохо было, она открывала аптеку, а больной получал лекарство. И выручка была здесь хорошая, но самое главное – у нас была уверенность, что в случае чего, человека можно было спасти», - продолжают местные жители. К слову, они по праву считают свою аптеку «народной». Как-то сбросились и сделали здесь ремонт, купили на свои деньги кондиционер для поддержания необходимой для хранения лекарств температуры.
Однако над аптекой вдруг сгустились тучи. Началось это после того, пояснили в Арчединской сельской администрации, как поменялось руководство Фроловской ЦРБ. Если раньше жителям поселка шли навстречу, то теперь вдруг обнаружились какие-то циркуляры Минздрава РФ, согласно которым продавать столько много лекарств в аптеке нельзя (!). К тому же возникли претензии и к работе фельдшера, которая какую-то часть времени проводила в аптеке – мол, она не занимается своими прямыми обязанностями. Но предложение оформить в аптеку на мизерную часть ставки одну из местных жительниц, фармацевта по профессии, понимания не нашло. По словам жителей, сейчас в аптеке распродаются остатки лекарств, новых поставок уже давно нет, а будущее этого важного для людей аптечного пункта неопределенно. Или аптека будет закрыта, или в ней останется лишь скудный перечень жизненно важных лекарств. Жители поселка и других прилегающих населенных пунктов уже вынуждены в случае необходимости оказией добираться до районного центра, чтобы купить препараты – а это 70 километров туда и обратно, что очень тяжело и накладно для пожилых людей. «Мы надеемся, что нас услышат и не дадут закрыть нашу аптеку. Даже если есть на это какие-то формальные причины, мы считаем, что все-таки главное – это право гражданина на комфортную жизнь в своем селе, в своем поселке, в своем городе – и наши власти должны руководствоваться в первую очередь статьями Конституции РФ, а не какими-то ведомственными приказами», - заключили жители.
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