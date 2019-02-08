



Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы и двух ее сообщников, которые подозреваются в даче взятки "покровителю в погонах", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, в последних числах декабря 2018 года и в начале января текущего года сотрудниками полиции были выявлены случаи реализации алкогольной продукции без соответствующих лицензий в двух торговых павильонах Тракторозаводского района. По указанным фактам незамедлительно была организована проверка, а сомнительный товар изъят из продажи. Владелица магазинов, опасаясь быть привлеченной к ответственности, стала искать среди своих приятелей тех, кто сможет найти ей "покровителя в погонах", который за 200 тысяч рублей окажет содействие в возврате изъятого спиртного, а также в дальнейшем сможет оградить бизнес от подобных проверок.

28 января текущего года приятель подозреваемой через посредника обратился с этим коррупционным предложением к начальнику одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД. Содержание беседы полицейский передал вышестоящему руководству. Передача взятки происходила на следующий день под контролем оперативных сотрудников службы собственной безопасности.

Свою вину в содеянном все фигуранты уголовного дела признали.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).