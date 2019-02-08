Происшествия 08.02.2019 11:44
2893 4
08.02.2019 11:44
Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы и двух ее сообщников, которые подозреваются в даче взятки "покровителю в погонах", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, в последних числах декабря 2018 года и в начале января текущего года сотрудниками полиции были выявлены случаи реализации алкогольной продукции без соответствующих лицензий в двух торговых павильонах Тракторозаводского района. По указанным фактам незамедлительно была организована проверка, а сомнительный товар изъят из продажи. Владелица магазинов, опасаясь быть привлеченной к ответственности, стала искать среди своих приятелей тех, кто сможет найти ей "покровителя в погонах", который за 200 тысяч рублей окажет содействие в возврате изъятого спиртного, а также в дальнейшем сможет оградить бизнес от подобных проверок.
28 января текущего года приятель подозреваемой через посредника обратился с этим коррупционным предложением к начальнику одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД. Содержание беседы полицейский передал вышестоящему руководству. Передача взятки происходила на следующий день под контролем оперативных сотрудников службы собственной безопасности.
Свою вину в содеянном все фигуранты уголовного дела признали.
В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).
Реклама
Популярное по теме
31.01.2019 10:40
20963 24
05.02.2019 12:15
10531 11
16.01.2019 15:37
17474 26
Профессор кафедры волгоградского вуза подозревается в получении взяток от студентов08.02.2019 14:34
Происшествия 08.02.2019 14:34
3684 4 Обсудить
В Волгоградской области частный дом сгорел вместе с хозяином08.02.2019 14:30
Происшествия 08.02.2019 14:30
167 1 Обсудить
Под Волгоградом пенсионер на китайском авто насмерть сбил пожилого пешехода08.02.2019 14:01
Происшествия 08.02.2019 14:01
321 3 Обсудить
В Волгоградской области на чабанских точках ловили незаконных мигрантов08.02.2019 10:46
Происшествия 08.02.2019 10:46
2576 2 Обсудить
На юге Волгограда легковушка врезалась в "КамАЗ", три человека пострадали08.02.2019 10:05
Происшествия 08.02.2019 10:05
546 Обсудить
В Волгограде брошенные любовницы сообща отомстили "женатику"07.02.2019 14:49
Происшествия 07.02.2019 14:49
8263 9 Обсудить
В Волжском беременную на 9 месяце после ДТП госпитализировали в перинатальный центр07.02.2019 12:51
Происшествия 07.02.2019 12:51
3552 0 Обсудить
Жительница Волгограда погашала долги сына-игрока путем сбора денег на его лечение07.02.2019 12:37
Происшествия 07.02.2019 12:37
4936 1 Обсудить
В Волгограде из-за "застрявшего" трамвая поменяли движение общественного транспорта07.02.2019 12:36
Происшествия 07.02.2019 12:36
7540 2 Обсудить
Волгоградка покалечилась на трамвайной остановке06.02.2019 20:28
Происшествия 06.02.2019 20:28
5071 3 Обсудить
В Волгограде полиция ищет косоглазого мошенника06.02.2019 12:23
Происшествия 06.02.2019 12:23
4585 8 Обсудить
В Волгоградской области доярок заподозрили в краже телят с фермы06.02.2019 12:13
Происшествия 06.02.2019 12:13
3641 6 Обсудить
В Волгоградской области в общежитии строитель убил напарника из Краснодарского края06.02.2019 12:10
Происшествия 06.02.2019 12:10
3315 2 Обсудить
Под Волгоградом семейная пара превратила частный дом в наркопритон06.02.2019 11:17
Происшествия 06.02.2019 11:17
3434 2 Обсудить
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 35-летней вьетнамки от угарного газа05.02.2019 13:05
Происшествия 05.02.2019 13:05
3263 2 Обсудить
Реклама