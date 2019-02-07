В Волгограде брошенные любовницы сообща отомстили "женатику"





Две жительницы Кировского района Волгограда задержаны по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества - колес на автомобиле "ВАЗ-21120". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, установил личности и задержал подозреваемых - женщин 23 и 34 лет - местный участковый уполномоченный полиции.

Задержанные порезали колеса автомобиля, причинив его владельцу ущерб на 5 тысяч рублей. Как выяснилось, машина принадлежит жене их бывшего ухажера. Мужчина решил прекратить похождения на стороне, бросил любовниц и вернуться к супруге. Женщины сознались в содеянном, пояснив, что мотивом совершенного деяния послужила ревность.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание до двух лет лишения свободы.



