В Волгограде брошенные любовницы сообща отомстили "женатику"

Происшествия 07.02.2019 14:49
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07.02.2019 14:49
Две жительницы Кировского района Волгограда задержаны по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества - колес на автомобиле "ВАЗ-21120". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, установил личности и задержал подозреваемых - женщин 23 и 34 лет - местный участковый уполномоченный полиции.
Задержанные порезали колеса автомобиля, причинив его владельцу ущерб на 5 тысяч рублей. Как выяснилось, машина принадлежит жене их бывшего ухажера. Мужчина решил прекратить похождения на стороне, бросил любовниц и вернуться к супруге. Женщины сознались в содеянном, пояснив, что мотивом совершенного деяния послужила ревность.
Возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание до двух лет лишения свободы.
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