Расследования 04.02.2019 16:27
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04.02.2019 16:27
К одному году лишения свободы колонии общего режима сегодня приговорен 36-летний житель Волжского за контрабанду сильнодействующего препарата, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В судебном заседании установлено, что в сентябре 2018 года мужчина, зная о запрете перемещения через государственную границу РФ сильнодействующего вещества, в целях снижения веса заказал по Интернету лекарственный препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество "сибутрамин", заплатив за товар 12 тысяч рублей. В качестве получателя заказа мужчина указал свою супругу.
Посылка с запрещенным сильнодействующим веществом была направлена с территории Республики Казахстан и через границу Российской Федерации поступила в одно из подразделений курьерской службы в г.Волжском. В этот же день мужчина попросил жену забрать бандероль, после чего женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
При себе у нее было обнаружено и изъято 30 банок с надписями "Циклональное похудание - Волшебные бобы", в которых содержалось 1800 капсул препарата с сибутрамином общей массой более 350 гр. Впоследствии выяснилось, что супруга не была осведомлена о содержании посылки.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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