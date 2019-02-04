В Волгоградской области отпустили на свободу осужденного за "святотатство" экс-замначальника колонии
Расследования 04.02.2019 16:45
2795 2
04.02.2019 16:45
Волгоградский облсуд отменил вынесенный Камышинским районным судом приговор бывшему начальнику ФКУ «Исправительная колония №24» Андрею Черноризову, осужденному в конце прошлого года за мошенничество. И направил дело на новое рассмотрение в районный суд, сообщает ИА «Высота 102». Андрей Черноризов вышел из СИЗО, где ожидал рассмотрения апелляционной жалобы.
Напомним, Андрей Черноризов получил год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Поводом для уголовного преследования бывшего замначальника колонии стали махинации при изготовлении деревянного иконостаса «Царские врата» для православного прихода имени Успения Божией Матери. Заказ на этот иконостас поступил в колонию от прихода в августе 2015 года. Андрей Черноризов пообещал, что за 580 тысяч рублей иконостас сделает фирма из Карелии. На самом деле его изготовили в колонии, которую возглавлял Андрей Черноризов. А большая часть из оговоренной суммы поступила в коммерческую организацию, зарегистрированную в Карелии. На счет колонии было перечислено лишь 60 тысяч рублей. На стадии следствия вину в инкриминируемом деянии бывший заместитель начальника колонии признал в полном объеме и возместил причиненный учреждению ущерб. Дело по его ходатайству было рассмотрено Камышинским районным судом в особом порядке.
Андрей Черноризов и его защитники обжаловали вынесенный приговор. В частности, бывший замначальника колонии просил его отменить и назначить ему условное наказание. В результате Волгоградский облсуд и вовсе отменил приговор Камышинского районного суда. В частности, в апелляционном определении говорится, что "обоснованность предъявленного Черноризову А.Г. обвинения в совершении мошенничества нуждается в тщательной проверке путем непосредственного исследования собранных по делу доказательств в судебном заседании, поскольку имеющиеся в деле данные не позволяют однозначно утверждать о том, что денежные средства в сумме 439581 рубль 19 копеек, хищение которых вменяется осужденному, принадлежали ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области, и были у последнего виновным изъяты".
Пока дата нового рассмотрения старого дела бывшего заместителя начальника колонии №24 не определена. По некоторым данным, Андрей Черноризов устраивается на работу в другую колонию.
Реклама
Популярное по теме
18.01.2019 12:32
19741 4
10.01.2019 15:56
10011 10
Жителя Волжского приговорили к году колонии за контрабанду "волшебных бобов"04.02.2019 16:27
Расследования 04.02.2019 16:27
279 1 Обсудить
В Волгограде экс-директор фирмы "заработал" на покупке фальшивых запчастей04.02.2019 11:48
Расследования 04.02.2019 11:48
3294 1 Обсудить
Волгоградский облсуд отправил в колонию сорвавшегося с 8 этажа воришку04.02.2019 11:34
Расследования 04.02.2019 11:34
4532 3 Обсудить
"Била утюгом и ножом": в Волгограде сиделка призналась в расправе над парализованным подопечным (ВИДЕО)01.02.2019 17:00
Расследования 01.02.2019 17:00
12964 3 Обсудить
Экс-начальник отдела "Жилищной инспекции Волгограда" пошел под суд за взятку01.02.2019 15:11
Расследования 01.02.2019 15:11
3343 11 Обсудить
"Это вышло спонтанно": неоднократно судимый волгоградец угрожал продавщице ножом (ВИДЕО)01.02.2019 14:52
Расследования 01.02.2019 14:52
1617 0 Обсудить
Волгоградский облсуд оправдал двух полицейских, осужденных за сломанную руку задержанного01.02.2019 13:45
Расследования 01.02.2019 13:45
8817 28 Обсудить
В Волгограде наркодилера осудят за гибель в ДТП двух человек01.02.2019 11:55
Расследования 01.02.2019 11:55
1800 3 Обсудить
В Волгограде следователи хотят поговорить с вдруг исчезнувшим директором детского центра01.02.2019 10:06
Расследования 01.02.2019 10:06
4143 5 Обсудить
В Волгограде подростки выбросили похищенные госномера в мусорные контейнеры01.02.2019 09:02
Расследования 01.02.2019 09:02
4158 5 Обсудить
В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублей31.01.2019 09:07
Расследования 31.01.2019 09:07
3108 3 Обсудить
Волгоградке грозит 10 лет за отъем квартиры у 91-летнего ветерана войны30.01.2019 12:42
Расследования 30.01.2019 12:42
7637 6 Обсудить
Водитель Mercedes из Астрахани ответит за наезд на волгоградского школьника на "зебре"30.01.2019 12:24
Расследования 30.01.2019 12:24
3976 0 Обсудить
В Волгограде осудят жителя Мурманска за сбыт "экстази"30.01.2019 12:07
Расследования 30.01.2019 12:07
2362 1 Обсудить
Волгоградский облсуд отменил продление ареста имущества «Красного октября»29.01.2019 17:03
Расследования 29.01.2019 17:03
8758 5 Обсудить
Реклама