



Волгоградский облсуд отменил вынесенный Камышинским районным судом приговор бывшему начальнику ФКУ «Исправительная колония №24» Андрею Черноризову, осужденному в конце прошлого года за мошенничество. И направил дело на новое рассмотрение в районный суд, сообщает ИА «Высота 102». Андрей Черноризов вышел из СИЗО, где ожидал рассмотрения апелляционной жалобы.

Напомним, Андрей Черноризов получил год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Поводом для уголовного преследования бывшего замначальника колонии стали махинации при изготовлении деревянного иконостаса «Царские врата» для православного прихода имени Успения Божией Матери. Заказ на этот иконостас поступил в колонию от прихода в августе 2015 года. Андрей Черноризов пообещал, что за 580 тысяч рублей иконостас сделает фирма из Карелии. На самом деле его изготовили в колонии, которую возглавлял Андрей Черноризов. А большая часть из оговоренной суммы поступила в коммерческую организацию, зарегистрированную в Карелии. На счет колонии было перечислено лишь 60 тысяч рублей. На стадии следствия вину в инкриминируемом деянии бывший заместитель начальника колонии признал в полном объеме и возместил причиненный учреждению ущерб. Дело по его ходатайству было рассмотрено Камышинским районным судом в особом порядке.

Андрей Черноризов и его защитники обжаловали вынесенный приговор. В частности, бывший замначальника колонии просил его отменить и назначить ему условное наказание. В результате Волгоградский облсуд и вовсе отменил приговор Камышинского районного суда. В частности, в апелляционном определении говорится, что "обоснованность предъявленного Черноризову А.Г. обвинения в совершении мошенничества нуждается в тщательной проверке путем непосредственного исследования собранных по делу доказательств в судебном заседании, поскольку имеющиеся в деле данные не позволяют однозначно утверждать о том, что денежные средства в сумме 439581 рубль 19 копеек, хищение которых вменяется осужденному, принадлежали ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области, и были у последнего виновным изъяты".

Пока дата нового рассмотрения старого дела бывшего заместителя начальника колонии №24 не определена. По некоторым данным, Андрей Черноризов устраивается на работу в другую колонию.