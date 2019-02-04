



Сегодня члены президиума политсовета регионального отделения «Единой России» дали негативную оценку высказыванию политолога Дмитрия Орлова, гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций, который к тому же является членом высшего совета «ЕР». Как сообщает ИА «Высота 102», члены президиума возмущены заявлением Орлова, сделанным им накануне 2 февраля - 76-й годовщины победы в Сталинградской битве. Лидер волгоградского отделения "ЕР" Сергей Горняков подчеркнул, что единороссы решили не реагировать на это сразу, чтобы не омрачать такую дату. "Проблемы у региона есть, да и где их нет, но они решаются, но это не повод оскорблять жителей", - заявил Горняков. После дискуссии было принято решение обратиться в комиссию по этике партии "Единая Россия", генсовет и Высший совет партии с просьбой дать оценку словам Орлова.

Единороссы заявили, что возмущены тем, как московский политолог отозвался о героической сталинградской земле. И что за высказывания Орлова были вынуждены извиняться перед ветеранами. Некоторые из членов политсовета высказали предложение пригласить политолога в Волгоград, чтобы он здесь сам увидел, как изменился город. Однако от этой идеи отказались, учитывая, что политолог вряд ли приедет в город бесплатно. Во всяком случае зампредседателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов намекнул, что существует прайс-лист на услуги, оказываемые агентством Дмитрия Орлова. Депутат Волгоградской облдумы Сергей Булгаков и вовсе потребовал сатисфакции от московского политолога.

Напомним, на днях Дмитрий Орлов назвал Волгоград «проклятым регионом» во время дискуссии на заседании экспертов клуба регионов. Заявление прозвучало на презентации очередного рейтинга эффективности управления. «Если говорить о Волгограде, позволю себе краткую характеристику, поскольку был когда-то причастен к региону – это проклятый регион, там проблемы с элитами, там проблемы с бюджетом, там проблемы с инфраструктурой. Там очень много отягощающих факторов долгосрочных, и их даже за пять лет, за 10 лет, даже на таком горизонте не преодолеть, к сожалению», - сказал Дмитрий Орлов.

Дмитрий Орлов имеет в Волгоградской области скандальную славу. В 2012 году он занимался созданием положительного имиджа бывшего губернатора Сергея Боженова. «Апофеозом» этой работы стал труд о ситуации в регионе, изобилующий хвалебными оценками деятельности главы региона и «достижениями» руководства области. После этого бывший член Общественной палаты Волгоградской области Ефим Шустерман усомнился в отсутствии финансовых взаимоотношений политолога и Сергея Боженова и предложил объявить Орлова персоной нон грата, так как, по мнению Ефима Шустермана, жители региона восприняли данную аналитику, как «простой, грубоватый заказ». Впрочем, нашлись и те, у кого этот доклад вызвал восторг – например, у депутата Волгоградской облдумы Владимира Попова, у местного политолога Андрея Серенко, который предложил вписать этот «фундаментальный труд» в «политическую историю региона».

Впрочем, время все расставило по своим местам. После того, как Сергей Боженов был досрочно отправлен в отставку, Дмитрий Орлов также испарился из нашего региона. В 2016 году его имя, правда, прозвучало в громком скандале, связанном якобы с «продажей мест» в рейтингах, которые готовит АПЭК. Дмитрий Орлов, впрочем, назвал это «клеветой».

















