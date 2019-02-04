Общество

Администрация Волгоградской области готова потратить миллион рублей на ремонт «KIA Quoris»

Общество 04.02.2019 08:41
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04.02.2019 08:41


Ремонт и техосмотр двух «KIA Quoris» из гаража администрации Волгоградской области в течение 2019 года обойдется бюджету в миллион рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГБУ ВО «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области» ищет официального дилера корейского концерна для обслуживания автомобилей 2015 года выпуска. На такой машине с 2014 года ездит и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Служебное авто главы региона также может оказаться в перечне иномарок, подлежащих ремонту. Согласно техническому заданию, в утвержденный список машин марки «KIA Quoris» могут вноситься изменения. 
В 1 млн рублей входят осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей, а также периодические замены расходников.

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