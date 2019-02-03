Волгоград в депрессии?: что думают жители города-героя о будущем

Аналитика 03.02.2019 17:40
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03.02.2019 17:40
Волгоград не раз занимал верхние строчки рейтингов самых депрессивных городов России. Уровень материального благополучия, размер зарплат, качество образования, медицины, состояние дорог и жилого фонда - вот те критерии, на которые прежде всего обращают внимание эксперты. А что думают о своем городе сами волгоградцы? Журналисты "Высоты 102" решили узнать, чувствуют ли себя счастливыми жители города-героя и есть ли у них уверенность в завтрашнем дне. Мнения горожан - в спецрепортаже.
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