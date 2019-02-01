В Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют районные администрации

Происшествия 01.02.2019 09:02
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01.02.2019 09:02
Сегодня утром в Волгограде продолжились массовые эвакуации в административных зданиях из-за анонимных сообщений о взрывах. Как стало известно ИА "Высота 102", электронные письма с угрозами утром получили администрации Краснооктябрьского, Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда, а также управление соцзащиты населения, расположенное на ул. Новороссийской. В настоящее время сотрудники оперативных служб проводят все необходимые действия. По состоянию на 9.50 - сотрудники районных администраций работают в обычном режиме.
Напомним, что накануне Волгоград захлестнула волна анонимных сообщений о "минированиях". Письма с угрозами получили более 30 учреждений, среди которых школы, больницы, торговые центры и гордума. Проводилась эвакуация людей. Все сообщения оказались ложными.
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