



Обвинительный приговор в отношении экс-директора областного благотворительного фонда социальной поддержки населения отменен Волгоградским облсудом. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Напомним, в ноябре 2018 года Денис Землянский был приговорен к 6 годам в колонии общего режима.

Рассмотрение апелляционной жалобы Землянского на решение Центрального суда Волгограда началось 28 января. Он считал себя невиновным, в свою очередь прокуратура требовала ужесточения приговора - до 7 лет лишения свободы. В результате бывшего руководителя благотворительного фонда оправдали.

"Проверив материалы уголовного дела, проанализировав доводы, изложенные в апелляционных представлениях и апелляционных жалобах, а также заслушав мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции отменил приговор Центрального районного суда Волгограда, постановив в отношении Землянского Д.А. оправдательный приговор в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, с признанием права на реабилитацию", - говорится в сообщении пресс-службы Волгоградского облсуда. В прокуратуре Волгоградской области заявили о намерении обжаловать оправдательный приговор в кассационной инстанции. Как стало известно ИА "Высота 102", уже сегодня Денис Землянский выйдет на свободу.

Напомним, Дениса Землянского Центральный районный суд признал виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В 2015 году фонд приобрел две квартиры, принадлежавшие жене Землянского и его приятелю. Стоимость недвижимости была завышена более, чем вдвое. В квартирах благотворительный фонд якобы собирался открыть пансионат для пожилых людей. Правда, жилплощадь находилась в непригодном для целевого использования состоянии. Ранее Землянский уже был осужден на 2 года колонии за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда.



