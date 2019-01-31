Расследования

Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда Землянского

Расследования 31.01.2019 12:44
11781 3
31.01.2019 12:44


Обвинительный приговор в отношении экс-директора  областного благотворительного фонда социальной поддержки населения отменен Волгоградским облсудом. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Напомним, в  ноябре 2018 года Денис Землянский был приговорен к 6 годам в  колонии общего режима. 
Рассмотрение апелляционной жалобы Землянского на решение Центрального суда Волгограда началось 28 января. Он считал себя невиновным, в свою очередь прокуратура требовала ужесточения приговора - до 7 лет лишения свободы. В результате бывшего руководителя благотворительного фонда оправдали. 
"Проверив материалы уголовного дела, проанализировав доводы, изложенные в апелляционных представлениях и апелляционных жалобах, а также заслушав мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции отменил приговор Центрального районного суда Волгограда, постановив в отношении Землянского Д.А. оправдательный приговор в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, с признанием права на реабилитацию", - говорится в сообщении пресс-службы Волгоградского облсуда. В прокуратуре Волгоградской области заявили о намерении обжаловать оправдательный приговор в кассационной  инстанции. Как стало известно ИА "Высота 102", уже сегодня Денис Землянский выйдет на свободу. 
Напомним, Дениса Землянского Центральный районный суд  признал виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В 2015 году фонд приобрел две квартиры, принадлежавшие жене Землянского и его приятелю. Стоимость недвижимости была завышена более, чем вдвое. В квартирах благотворительный фонд якобы собирался открыть пансионат для пожилых людей. Правда, жилплощадь находилась в непригодном для целевого использования состоянии. Ранее Землянский уже был осужден на 2 года колонии за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
В Волжском директором муниципального предприятия стал бизнесмен с миллионными долгами
18.01.2019 12:32
19533 4
Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда Землянского
31.01.2019 12:44
11782 3
В Волгоградском облсуде в громком деле экс-директора благотворительного фонда Землянского объявлен перерыв (онлайн трансляция)
28.01.2019 15:14
10128 4
Расследования
31.01.2019 09:07
Расследования 31.01.2019 09:07
1142 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:42
Расследования 30.01.2019 12:42
7284 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:24
Расследования 30.01.2019 12:24
3718 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:07
Расследования 30.01.2019 12:07
2180 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 17:03
Расследования 29.01.2019 17:03
8527 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 15:58
Расследования 29.01.2019 15:58
6288 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 13:26
Расследования 29.01.2019 13:26
6950 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 12:02
Расследования 29.01.2019 12:02
1689 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 10:58
Расследования 29.01.2019 10:58
5697 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 10:27
Расследования 29.01.2019 10:27
3800 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.01.2019 15:14
Расследования 28.01.2019 15:14
10128 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.01.2019 16:50
Расследования 27.01.2019 16:50
3618 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.01.2019 11:05
Расследования 27.01.2019 11:05
3443 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.01.2019 19:35
Расследования 26.01.2019 19:35
3020 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.01.2019 16:18
Расследования 26.01.2019 16:18
3541 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:44
Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда ЗемлянскогоСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде пьяная сиделка зарезала парализованного старикаСмотреть фотографии
10:40
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы Смотреть фотографии
10:33
Волгоградцы обескуражены призывами газовиков «воздействовать» на соседейСмотреть фотографии
10:21
В школе Волгограда прервали занятия из-за анонимной угрозыСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде вычистили пятачок перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублейСмотреть фотографии
08:57
Жительница Волгоградской области "нашла" пачку фальшивых купюрСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте
20:04
Патриарх Кирилл назвал пивную инициативу депутата Госдумы от Волгоградской области «безнравственной»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил «ретро»-девушекСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
17:37
Улицу в Волгограде закроют на одну ночь для стоянки транспортаСмотреть фотографии
16:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%Смотреть фотографии
16:10
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде снова поменяли маршрут автобуса №2Смотреть фотографии
15:13
Волгоградцы не дождались обещанного перерасчета за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:27
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»Смотреть фотографии
13:11
Депутаты Волгоградской облдумы сказали "нет" актерам НЭТа Смотреть фотографии
13:04
Пьяный водитель в Волгоградской области хотел "откупиться" от полицииСмотреть фотографии
12:42
Волгоградке грозит 10 лет за отъем квартиры у 91-летнего ветерана войныСмотреть фотографии
12:24
Водитель Mercedes из Астрахани ответит за наезд на волгоградского школьника на "зебре"Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгограде осудят жителя Мурманска за сбыт "экстази"Смотреть фотографии
11:54
Виновника гибели семьи в ДТП исключили из молодежного парламента Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградская облдума разрешила домашним арестантам голосовать на выборахСмотреть фотографии
11:37
Депутаты погрузились в думы о причинах бегства жителей из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Безработную волгоградку задержали по подозрению в сутенерствеСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской облдуме вопрос о подорожании бензина "заглох" с полуоборотаСмотреть фотографии
09:21
В центре Волгограда 4-летний ребенок сломал ключицу при столкновении легковушки с маршруткой (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 