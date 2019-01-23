«Народный контроль» выявил сотню нарушений правил пожарной безопасности в торговых центрах России





Более 100 нарушений правил пожарной безопасности в торговых центрах регионов России выявили активисты «Народного контроля». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, возглавляемый депутатом Госдумы от Волгоградской области Анной Кувычко проект партии «Единая Россия» добился устранения этих нарушений в кратчайшие сроки.

«Мы проверили 1350 торговых центров во всех регионах. Акция проходила строго по разработанным методическим рекомендациям, в которых подробно был прописан весь операционный процесс проведения мониторинга и взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Многие регионы до начала проведения мониторинга заранее согласовали участие представителей МЧС. Данный факт помог нам не только выявить нарушения, но и добиться их устранения», — сообщила координатор партпроекта «Народный контроль» Анна Кувычко.

В мониторинге приняли участие более полутора тысяч народных контролеров. Они обращали внимание на наличие исправных огнетушителей, световых указателей, планов эвакуации, внутренней системы пожаротушения, а также на состояние проходов к пожарным выходам. «Основные нарушения, с которыми мы столкнулись — это захламленность путей эвакуации», — заметила Кувычко.

Проект «Народный контроль» был запущен в 2010 году. Он нацелен на повышение уровня потребительской безопасности, а также борьбу с появлением в продаже некачественной и опасной продукции.

Фото: er.ru