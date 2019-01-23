Расследования

Жителю Волгограда дали 7,5 лет "строгача" за смертельные побои

Расследования 23.01.2019 18:11
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23.01.2019 18:11


К 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда, который во время застолья жестоко избил свою сожительницу, которая впоследствии скончалась. Как сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде, подсудимый свою вину полностью признал. В качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением, с него взыскано 750 тысяч рублей. 
По материалам суда, преступление было совершено 16 сентября 2018 года. Мужчина распивал дома спиртное со своей сожительницей. Между ними возникла ссора, в результате он накинулся на женщину с кулаками. Волгоградец нанес ей не менее 15 ударов руками и ногами в различные части тела. Причиной смерти женщины стала тупая травма живота, сопровождавшаяся повреждением артерии, внутрибрюшным кровотечением и шоком. 
Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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