Жителю Волгограда дали 7,5 лет "строгача" за смертельные побои





К 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда, который во время застолья жестоко избил свою сожительницу, которая впоследствии скончалась. Как сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде, подсудимый свою вину полностью признал. В качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением, с него взыскано 750 тысяч рублей.

По материалам суда, преступление было совершено 16 сентября 2018 года. Мужчина распивал дома спиртное со своей сожительницей. Между ними возникла ссора, в результате он накинулся на женщину с кулаками. Волгоградец нанес ей не менее 15 ударов руками и ногами в различные части тела. Причиной смерти женщины стала тупая травма живота, сопровождавшаяся повреждением артерии, внутрибрюшным кровотечением и шоком.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.



